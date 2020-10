Pédopornographie: où en est l'affaire révélée en juillet?

C'est une affaire qui, en pleine pandémie, avait secoué l'actualité du Luxembourg au début de l'été. Entre le 6 et le 9 juillet, une centaine d'agents de la police judiciaire avaient procédé à des perquisitions chez 46 résidents du pays, âgés de 11 à 70 ans, dans le secteur de la capitale et de Diekirch. Tous étaient soupçonnés d'avoir consulté, envoyé ou filmé des images mettant en scène des actes sexuels sur des enfants.

L'ampleur de cette affaire est inédite au Luxembourg, ce qui se confirme trois mois après ces perquisitions. Sollicité par L'essentiel, le parquet indique que l'analyse du matériel saisi à l'époque, des ordinateurs et GSM principalement, est toujours en cours. «Son évaluation prendra un certain temps, il est difficile de prédire une durée exacte», indique une source de l'administration judiciaire. Et la quantité importante de matériel se heurte à un «nombre restreint d'enquêteurs de la police judiciaire à disposition».

Pas de lien entre les dossiers

En revanche, nous sommes en mesure de dire que les dossiers de chacune des personnes soupçonnées ne sont pas forcément liés entre eux. Et c'est une difficulté supplémentaire dans l'enquête. «Certains seront cités plus rapidement à l’audience que d’autres», précise le parquet.

Pour rappel, cette enquête au Grand-Duché a été ouverte depuis plusieurs mois après des signalements émanant du National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) aux États-Unis, relayés par Europol aux autorités luxembourgeoises.

(L'essentiel/Nicolas Chauty)