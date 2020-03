Une femme infectée raconte son quotidien

Sonia* respecte scrupuleusement le confinement depuis près d’une semaine, en restant enfermée chez elle à Lamadelaine. Cette mère de famille, âgée de 47 ans, a contracté le coronavirus et tente de ne pas le propager. Pour elle, tout a commencé lundi dernier, lorsqu'elle a senti des douleurs dans le dos. «J’ai parfois des sciatiques, mais cette fois, la douleur était plus haut que d’habitude».

Tout s’est précisé jeudi, avec une légère fièvre (38,2°C) et surtout d’importantes difficultés pour respirer. «J’avais mal à la poitrine, puis j’étais essoufflée lorsque je montais les escaliers», reprend Sonia, qui a également perdu «le goût et l’odorat». Elle a appelé un médecin, qui a toute de suite envisagé le risque de contamination au coronavirus. L’assistante dentaire a alors eu interdiction de sortir de chez elle. Vendredi matin, un test a été effectué à son domicile, sous de strictes mesures sanitaires: «Le personnel médical était extrêmement bien protégé, ils m’ont même demandé de reculer après que j’ai ouvert la porte!».

«Il n’y a pas grand-chose à faire»

Le verdict est tombé samedi, le cas était positif! «À ce moment-là, je m’y attendais…». Elle dit ne pas avoir paniqué, bien que «l’on s’inquiète forcément en voyant la situation en Italie». C’est surtout pour ses deux parents, âgés de 75 ans et également positifs, qu’elle se fait du souci, «même s’ils vont bien et qu’ils n’ont pas été hospitalisés». Elle se sent impuissante en constatant «qu’il n’y a pas grand-chose à faire, faute de vaccin ou de médicament». Les symptômes avaient commencé à disparaître lundi, seule subsistant la fièvre.

En arrêt de travail pour au moins deux semaines, Sonia vit confinée avec son mari et ses deux enfants, qui pour l’instant ne présentent pas de symptôme et attendent le résultat de leur test. L’organisation de son quotidien est revue, avec un ami qui dépose les courses devant la porte d’entrée. «Je le paie en digicash», rit-elle. La manière dont Sonia a été contaminée reste un mystère. «Cela peut être au supermarché, on ne saura jamais», glisse-t-elle.

*Le prénom a été modifié

(Joseph Gaulier/L'essentiel)