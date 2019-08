25 000 mélomanes sont attendus à Echternach

Cette année encore, les organisateurs du festival e-Lake, sur les rives du lac d'Echternach, ont su garder l'esprit ouvert. Musicalement, le festival de l'est du pays sera varié, pour sa 24e édition qui démarre vendredi. Pendant trois jours, les 25 000 visiteurs attendus n'ont que l'embarras du choix. Sur deux scènes, ils pourront passer du hip-hop au rock, de la techno au punk, en passant par la house. Le tout gratuitement.

Vendredi

Bosse, Motrip, Querbeat, De Läb, Brett, The Disliked, District 7, Heartbeat Parade, Wilczynski, Fusion Bomb, Trappers, Maka MCm hotrox & Harvey Dentist, Le Vibe, Nicool, Apollon Beatbox



Samedi

Cosmic Gate, Ben Nicky, Mark Sixma, Gayle San, Jay Deep, Waztoo, Netty Hugo, Danth b2b Youree, Al-x, IQ Talo, Krag, Amfa b2b IH4xx3R, Ronny Muller, Thierry_W b2b Patrice, Annina b2b Lucia, Leon Peiyam Owsley b2b Junior, Fade, Benjamin Parx



Dimanche

Schëppe Siwen, Toxkäpp!, D'Cojellico's Jangen feat. De Läb, Steve Riot b2b Dr. Gonzo, Plemm Plemm Soundsystem

La gratuité de l'entrée est possible grâce aux sponsors et aux quelque 300 bénévoles qui consacrent beaucoup d'énergie à l'événement, avant, pendant et après le festival.

Tandis que la musique rock sera au menu de vendredi, le samedi sera consacré aux sons électroniques avec de nombreux DJ du monde entier. Enfin, dimanche, les artistes du Grand-Duché se feront entendre.

En matière de protection de l'environnement, les organisateurs sont passé à l'étape suivante avec leur initiative «E-Lake Go Green». Les déchets plastiques devraient en grande partie être évités lors de cette édition 2019. Jusqu'à présent, la plus grande partie des déchets problématiques était constituée d'environ 70 000 gobelets. Ils seront désormais remplacés par des gobelets réutilisables, qui serviront à nouveau lors d'autres festivals et concerts.

Et contrairement à ce qui se passe sur d'autres festivals comparables, les visiteurs du e-Lake n'auront pas à effectuer une longue promenade du camping aux scènes. Leurs tentes ne seront qu'à 5 minutes de marche de la zone où les artistes se produisent. Les campeurs peuvent planter leurs tentes dès ce jeudi à partir de 14h et doivent quitter les lieux au plus tard lundi à midi. Pour camper, il faut débourser 25 euros. Vendredi et samedi, de nombreuses navettes permettent aussi de rallier le festival depuis neuf endroits différents. Les détails sont disponibles sur le site internet du festival e-Lake.

