Les Italiens sont «benvenuti a Lussemburgo»

À en croire le drapeau qui orne le bureau et l’accent mélodieux de Maria Grazia Galati, nous sommes bien en Italie…ou presque. En plein cœur du Grund, à Luxembourg, se trouve en réalité un guichet d’informations destiné aux expatriés italiens. «Mais pas que, la porte est ouverte pour tout le monde», rassure Maria, qui assure la permanence. Ouvert depuis le 23 février dernier, ce bureau, soutenu financièrement par l’Ambassade d’Italie et par le Comites Lussemburgo, permet aux Italiens qui arrivent au Luxembourg pour y vivre et/ou travailler d’obtenir des renseignements sur leur nouveau pays.

Les questions portent majoritairement sur «le travail, la résidence ou sur la manière d’apprendre le français», explique Maria, 54 ans, qui est à l’origine de ce projet. Depuis l’ouverture, 30 à 40 personnes se sont manifestées auprès d'elle ou de sa collègue Paola Manz0ni, aussi bien au guichet que par mails ou par téléphone. C’est le cas de Giorgio Guerreri, coach sportif de 32 ans, ravi du «très bon accueil» qui lui a été réservé. Originaire du nord de l’Italie, il avait déjà vécu un an et demi ici, et est arrivé cette fois avec sa femme il y a trois semaines, pour «avoir plus de possibilités pour travailler».

Quelque 30 000 Italiens vivaient au Grand-Duché en 2020 selon la Fondation Migrantes, avec environ 1 000 nouveaux arrivés par an. Maria constate que ce sont surtout des jeunes, de 25-30 ans, qui migrent un fois leur diplôme en poche, pour «essayer d’avoir une meilleure vie». Maria et Paola les renseignent en toute honnêteté, n’omettant pas d’évoquer le coût de la vie dans le pays par exemple. Un podcast a également été mis en place, une «pilule de vie pratique» à écouter deux fois par mois dans le programme Voices sur Radio Ara et à réécouter à volonté. Si Maria n’avait que deux conseils à donner, ce serait de «commencer à apprendre le français, même avant d’arriver, mais aussi… de se préparer à la météo!».

(Inès Mangiardi/L'essentiel)