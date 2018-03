Qatar Airways va relier Doha à Luxembourg

Qatar Airways a profité de l’ouverture ce mercredi du salon du tourisme international ITB de Berlin pour détailler le lancement de nouvelles lignes. Parmi les annonces, la compagnie aérienne en met une particulièrement en avant dans son communiqué, qui concerne directement le Grand-Duché.

Le plus haut dirigeant de la compagnie, Akbar Al Baker, «a annoncé une série de destinations mondiales à venir pour la compagnie aérienne en ligne avec ses plans d'expansion accélérée, y compris l'annonce que Qatar Airways sera le premier transporteur du Golfe à commencer à desservir directement le Luxembourg», est-il indiqué. Aucun détail supplémentaire n’est pour l'heure donné sur l’échéance ou les conditions de l’ouverture de cette nouvelle ligne entre Doha et le Findel.

Contacté par L'essentiel, le gestionnaire de l'aéroport luxembourgeois indiquait ce mercredi en fin d'après-midi «n'avoir pas reçu de demande de créneau horaire» de la part de Qatar Airways. La direction de lux-Airport précisait qu'elle allait contacter la compagnie du Golfe pour avoir des détails supplémentaires.

#QatarAirways GCEO H.E. Mr. Akbar Al Baker addresses the media at #ITBBerlin, revealing the airline's aggressive expansion plans and 16 new destinations launching in 2018/2019. https://t.co/XYefD5Kd7B #ITBtogether pic.twitter.com/aKoRY1O8Yg