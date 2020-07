Le Luxembourg recevra 100 millions d'euros

Une «étape majeure» pour l'Europe: les dirigeants des 27 ont conclu mardi, un accord historique sur un plan de relance post-coronavirus, basé pour la première fois sur une dette commune, après quatre jours d'un sommet marathon, sous haute tension, à Bruxelles.

Ce paquet, d'un montant total de 750 milliards d'euros, a été conclu au terme d'intenses négociations, au cours desquelles le président français Emmanuel Macron s'est mis en colère, le dirigeant hongrois a brandi la menace d'un veto et La Haye et Vienne ont longtemps résisté contre un plan trop généreux à leur goût.

De son côté, le Luxembourg a reçu l'assurance de toucher une enveloppe de 100 millions d'euros. Le Premier ministre, Xavier Bettel, l'a indiqué ce mardi matin à RTL. «Si le budget avait été revu à la baisse, cette enveloppe aurait pu être moins importante (...) Nous sommes heureux de pouvoir montrer notre solidarité et de recevoir en retour une certaine reconnaissance».

Pour l'instant, nul ne sait si les 100 millions d'euros accordés au Grand-Duché l'ont été sous forme de subvention ou de prêt. Pour rappel, 390 milliards d'euros seront redistribués aux États membres sous forme de subventions et 360 milliards via des prêts remboursables par les pays demandeurs. Ce que l'on sait en revanche, c'est que le Luxembourg ne bénéficiera pas d'un allègement de sa contribution au budget communautaire.

