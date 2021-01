18 694 personnes ont profité d'Erasmus+

En 2014, l'Union européenne a mis en place le programme Erasmus+, qui permet des échanges entre jeunes, étudiants et autres enseignants de partir en échange dans un autre pays européen. D'après les chiffres divulgués ce mardi matin par le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, Claude Meisch, en réponse au député LSAP, Mars Di Bartolomeo, 18 694 personnes ont bénéficié de ce programme au Luxembourg de 2014 à 2020. S'il ne précise pas quels sont les pays les plus prisés par les résidents grands-ducaux, il affirme que le secteur de la jeunesse est celui qui a le plus bougé.

En effet, il concerne 11 914 mobilités, dont 8 508 jeunes partis en échange, et 595 autres qui sont allés réaliser des activités de volontariat. Par ailleurs, 4 811 mobilités ont été réalisées dans l'enseignement supérieur (4 285 par des étudiants, 526 par des membres du personnel), 1 477 dans l'enseignement et la formation professionnelle... En outre, 337 enseignants sont partis en formation à l'étranger, ainsi que 155 membres du personnel travaillant dans l'éducation des adultes. À titre de comparaison, le ministre indique que 24 074 mobilités avaient été réalisées, de 1987 et 2013, dans le cadre des programmes Socrates I et II, EFTLV et Jeunesse en action, les ancêtres d'Erasmus+. Soit une moyenne de 1 416 échanges par an, contre 2 670 avec Erasmus+.

À l'opposé, ce dernier a permis à 11 772 apprenants et 1 758 membres du personnel des secteurs concernés de venir découvrir le Luxembourg, dont 3 890 jeunes, 7 129 étudiants ou encore 1 085 animateurs de jeu. Le programme ne va d'ailleurs pas s'arrêter en si bon chemin, puisque son budget, au niveau européen, double pour la période 2021-2027. La Commission européenne ambitionne ainsi de toucher 10 millions de personnes en plus, notamment les jeunes frappés par la crise actuelle, en simplifiant les conditions d'accès au programme, en diversifiant les formes de mobilité...

(jw/L'essentiel)