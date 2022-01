Le pont des CFL prend forme le long de l'A3

Le pont des CFL, dit bow-string (à cordes d'arc) de la future ligne ferroviaire Luxembourg-Bettembourg est érigé depuis quelques jours. Culminant à près de 40 m de hauteur et d'une portée de 200 m la silhouette de l'ouvrage domine le paysage le long de l'autoroute A3, entre la Croix de Gasperich et l'aire de Berchem. Ses 5 900 tonnes devront être levées et poussées fin 2022 pour enjamber l'autoroute.

Quant à la nouvelle ligne ferroviaire, qui part d'Howald pour rejoindre l'ancienne ligne 7 km plus loin avant d'arriver à Bettembourg, elle doit être achevée en 2026 pour une mise en service l'année suivante. Elle permettra d'augmenter la cadence et d'améliorer le service entre la capitale et le sud du Grand-Duché.

(L'essentiel)