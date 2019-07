Le CHL a suivi 170 272 patients en 2018

En 2018, le Centre hospitalier de Luxembourg (CHL) a vu défiler 170 272 patients, un nombre en augmentation de 3% par rapport à 2017, pour un total de 172 294 journées d'hospitalisation (+1%), selon les chiffres du bilan annuel 2018 publié ce mercredi matin. Le CHL note que le nombre de prises en charge ambulatoires est en hausse de 8,4%. En tout, 554 670 prises en charge ambulatoires ont été effectuées, que ce soit pour des consultations ou des actes médicaux à proprement parler.

Plus de 2 800 naissances



Inaugurée en juin 2015, la nouvelle maternité continue à accueillir plus de patientes. Ainsi, plus de 2 942 bébés y sont nés en 2018, un record pour une maternité au Luxembourg (+7,8% par rapport à 2017) et 14 910 échographies y ont été effectuées. La maternité Grande-Duchesse Charlotte pratique aussi la procréation médicalement assistée. 798 couples ont été suivis dans ce domaine et 676 fécondations in-vitro ont été réalisées. Bilan financier positif



Comme les années précédentes, le CHL affiche une bonne santé financière. Ses comptes annuels présentent ainsi un bénéfice de 3,5 millions d'euros.

Pour prendre ces patients en charge, le CHL a continué en 2018 à renforcer ses effectifs. Il compte désormais 2 348 employés, contre 2 267 en 2017, ce qui en fait le 10e plus gros employeur du pays. Ces employés exercent pas moins de 91 professions différentes.

Côté chirurgie, le CHL dispose de 14 salles d'opération où œuvrent, entre autres, 54 chirurgiens et 17 médecins anesthésistes. Ils ont effectué 14 182 interventions chirurgicales, dont 5 957 sans hospitalisation. Ainsi, 39,6% des interventions sur des adultes et 57% de celles sur des enfants ont pu se faire sans que le patient ne passe la nuit à l'hôpital.

Modernisation permanente

Les enfants, justement, sont nombreux à avoir besoin des services du CHL. Les urgences pédiatriques ont connu 43 493 passagers l'année dernière, soit près de 120 par jour. 7% des enfants restent hospitalisés à la KannerKlinik après leur passage et 4% restent au CHL en unité d'accueil et d'observation temporaire. En tout, 18 688 journées d'hospitalisation ont été recensées au service pédiatrie du CHL.

Le rapport annuel du CHL met aussi l'accent sur la modernisation permanente ambitionnée par l'établissement hospitalier. Ainsi, le CHL se félicite de l'accréditation obtenue en 2018 auprès de la Joint Commission International (JCI). 600 hôpitaux dans le monde, dont le seul CHL au Luxembourg, disposent de ce label. Et, pour le garder au bout de ses trois ans de validité, il faudra se conformer aux progrès de la science et des techniques de la santé. Autre élément de modernisation, le nouveau PET-Scan 100% numérique, présenté par le CHL comme le scanner «le plus moderne du monde» pour un meilleur diagnostic. Le robot chirurgical multidisciplinaire de dernière génération doit permettre une chirurgie mini-invasive moins lourde pour le patient.

Enfin, le Kriibsrentrum a aussi été présenté en 2018. Celui-ci permet la prise en charge des patients souffrant de cancer tout au long de leur difficile parcours, du diagnostic au traitement, quel que soit le type de cancer. Le service a vu passer 4 802 patients l'an dernier, pour 9 729 séances de chimio et 18 097 journées d'hospitalisation.

(jw/L'essentiel)