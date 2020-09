L'e-​​sport fait son show au Luxembourg

La POST eSports League va rendre son verdict. Après cinq mois de compétition acharnée, les meilleurs joueurs de la Grande Région se réuniront ce week-end au Kinepolis du Kirchberg pour les finales de la compétition. Si l'événement se déroulera à huis clos, l'organisation a décidé de maintenir un show où s'enchaîneront des concerts et des parties d'e-sport. Le tout sera diffusé en direct sur la chaîne Twitch du tournoi, samedi et dimanche, de 10h à 18h, et commenté par des spécialistes de la scène e-sport.

Le programme



«League of Legends»



Samedi

Petite finale 10h

Finale 14h



«Clash Royale»



Dimanche

Demi-finales et finale 10h





«FIFA 20»



Dimanche

Demi-finales et finale 14h30.

«Jusqu'ici, tout le début de la Ligue s'est déroulé en ligne à cause de la pandémie. Mais comme dans le sport, les plus beaux moments d'e-sport sont vécus dans des événements où les émotions sont à leur paroxysme. On a donc tenu à réunir les joueurs pour leur offrir les plus belles finales possible», explique Eli Lubambu, un des organisateurs. Pour ces joueurs qui disputent pour certains leur première compétition, l'excitation sera au rendez-vous. Sur «League of Legends», la formation Outplay sera favorite, mais son adversaire en finale, BOTRL, avait réussi à la surprendre lors de la saison.

Les quatre joueurs encore en lice sur «FIFA20» sont très proches, mais, fort de son titre de MVP de la saison, «xFabinho» part avec un avantage. Il devra néanmoins se méfier du champion en titre belge, «Shadoow». Enfin, sur le jeu «Clash Royale», qui se joue sur smartphone, le Luxembourgeois «Krypto» partira favori, mais l'Allemand «Tortel» sera aussi un joueur à suivre. On en salive d'avance.

(Nicolas Grellier/L'essentiel)