Le Luxembourgeois disparu n'a pas été retrouvé

La nouvelle est plus qu'inquiétante. Le parquet de Luxembourg indique ce mercredi que le Luxembourgeois Nicolas Holzem, qui est porté disparu en Bolivie depuis juin 2019, n'a toujours pas été retrouvé. Ce Luxembourgeois fana de motos s'est rendu en Amérique latine pour un road trip, en avril de la même année.

«La police luxembourgeoise, informée en date du 30 juillet 2019 de cette disparition, a entrepris les démarches nécessaires et possibles au Luxembourg et un signalement Interpol a été réalisé le 2 août 2019, rappelle le parquet. Tout en conservant le contact avec la famille, la police a exécuté un certain nombre de devoirs sur demande du juge d’instruction qui avait été saisi dans le cadre de la procédure spécifique de la disparition inquiétante».

Dossier classé sans suite

Afin de pouvoir localiser et retrouver Nicolas Holzem, et au vu des informations portées à sa connaissance, le juge d’instruction a adressé des demandes d’entraide européenne aux autorités allemandes et polonaises ainsi qu’une commission rogatoire internationale aux autorités boliviennes et a ordonné différentes perquisitions et saisies au Luxembourg. Mais tous ces efforts, ainsi que toutes les recherches qui ont été réalisées de la part de la famille du disparu, ont été vains.

Par conséquent, le juge d’instruction a transmis le dossier au parquet qui l’a classé sans suite pénale. «Les devoirs accomplis n’ont pas permis de découvrir des éléments permettant de supposer l’existence d’une infraction expliquant la disparition de Monsieur Holzem», note le parquet.

