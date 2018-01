300 ouvriers dorlotent les Boeing de Cargolux

L'ambiance était relativement feutrée, dans l'immense – 250 000 m², 10 000 tonnes d'acier - hangar de maintenance de Cargolux, ce jeudi matin à Sandweiler. Pourtant, l'heure était à la célébration. La compagnie aérienne de fret mettait en avant lors d'une cérémonie sa 100e opération de maintenance dite de type «C» réalisée sur place, sur un Boeing 747-400.

«Tous les deux ans environ, après 11 000 heures de vol, les équipes procèdent à ce grand contrôle qui dure environ sept jours, où l'on répare l'avion pour qu'il puisse voler pour deux ans de plus. Ces réparations peuvent être de retirer un moteur, un système de chargement ou toute une série de composants, pour vérifier et s'assurer que l'avion puisse opérer sans problème», explique Philippe Galbois, head of business support and performance control.

Matériel «de très haut niveau»

Quelque 300 ouvriers ultraspécialisés en mécanique et électronique évoluent dans ce centre, sur les 450 dédiés à la maintenance. Formés au Lycée technique privé Emile Metz de Luxembourg, en collaboration avec la compagnie, ils sont amenés à signer des documents certifiant de leur intervention sur l'appareil. «L'âge minimum légal pour signer est de 21 ans, mais nous attendons bien plus, que le technicien fasse ses preuves», développe le responsable.

Spécialisés dans les 747, qui composent la flotte de Cargolux, les équipes du centre de maintenance peuvent ainsi intervenir sur des appareils d'autres compagnies. Et ce d'autant que le centre luxembourgeois est équipé avec du matériel «de très haut niveau». Cargolux a fait ainsi le choix stratégique de s'occuper elle-même de ses appareils. «Nous avons un très haut niveau d'utilisation de la flotte. Les avions sont seulement 8 heures par jour au sol, et il faut charger, décharger, mettre du carburant, etc. Avoir tout sur place permet de contrôler les temps de maintenance, d'être flexibles, d'avoir des gens motivés qui font de l'excellent travail, et donc de réduire le temps d'immobilisation».

(Mathieu Vacon/L'essentiel)