Peu de tout-​​petits gardés par papa ou maman

Au Luxembourg, les tout-petits sont habitués très tôt à quitter papa et maman: seuls 29,7% des moins de trois ans restent exclusivement auprès de leur mère ou de leur père, bien loin de la moyenne européenne (47,1%), selon Eurostat.

Seuls les Pays-Bas et le Portugal affichent un taux plus faible (21,2 et 22,6%). Parmi nos voisins, les différences sont énormes: ainsi 58,4% des petits Allemands restent avec papa ou maman contre 34,5% en Belgique et 36,4% en France.

Plus de 30 heures

Ainsi, 60% des tout-petits résidents du Grand-Duché fréquentent une structure, contre 35,3% au niveau européen, 55,5% en Belgique, 50,8% en France et 31,3% en Allemagne. Au Grand-Duché, ils fréquentent cette structure souvent plus de 30 heures (47,2%).

Et s'ils ne sont pas avec papa, maman ou dans une structure? Ils sont gardés par des professionnelles, type assistantes maternelles ou par des membres de l'entourage (grands-parents ou voisins, amis). C'est le cas de 27,5% des tout-petits au Luxembourg. Un chiffre assez proche de la moyenne européenne (25,9%) et de nos voisins belges (24,2%) et français (26,8%). Les Allemands ne sont visiblement pas friands de ce mode de garde (13,6%). À noter que certains parents «panachent» sans doute accueil en structure et mode de garde alternatif.

(mc/L'essentiel)