«Dommeldange ne fermera pas», selon ArcelorMittal

Les partenaires sociaux et l’État étaient réunis ce jeudi pour la troisième fois, afin d’évoquer le plan de réduction de 536 emplois annoncé par ArcelorMittal, au Luxembourg. Selon les syndicats, les échanges ont permis «d’identifier 308 départs potentiels en préretraite» sur cinq ans, sous réserve d’éligibilité et d’accord des salariés concernés. Une nouvelle cellule de reclassement comprendra, elle, 280 postes. Objectif: les orienter «le plus possible» vers les 202 postes devant être remplacés sur la période.

Le LCGB s’est par ailleurs inquiété d’une possible fermeture, à l’avenir, du site de Dommeldange. Car si l’entreprise prévoit, selon les syndicats, un plan d’investissement entre 150 et 200 millions d’euros censé contribuer à pérenniser les sites de production au Luxembourg et à appuyer dix projets de grande envergure, elle envisage, indique le LCGB, de «transférer les activités du site de Dommeldange sur les autres sites de production, avec comme conséquence une fermeture probable du site et de l’atelier de Dommeldange».

«Dangereux de crier au loup»

De son côté, l’OGBL se veut très «prudent», selon Stefano Araujo dont le syndicat réclame notamment des garanties sur les priorités du plan d’investissement, désirant qu’elles s’orientent «vers des projets d’avenir» au Luxembourg. Concernant le site de Dommeldange, l’OGBL demande comme le LCGB que l’entreprise démontre que «l’externalisation» est justifiée et le cas échéant quelles sont les possibilités d’accompagnement. «Mais l’entreprise ne dit pas que le site de Dommeldange va fermer. Certains postes resteraient à Dommeldange. Il nous semble dangereux de crier au loup, en considérant ce site comme voué à fermer», ajoute Stefano Araujo. Mais pour son homologue du LCGB Robert Fornieri, l’issue ne fait guère de doute.

De son côté ArcelorMittal rejette le terme «d’externalisation» pour des activités restant au sein de l’entreprise. «Dommeldange ne va pas fermer. Mais une réflexion est menée concernant l’efficacité du travail de l’atelier mécanique de Dommeldange pour les sites de Belval, Differdange et Rodange», précisait jeudi le service communication du géant de la sidérurgie au Luxembourg. «C’est une activité importante et il convient de voir comment elle peut fonctionner de la façon la plus adéquate possible».

(Nicolas Martin/ L'essentiel)