Comptables et informaticiens demandés

L’emploi s’est rarement porté aussi bien au Grand-Duché. Le chômage est au plus bas depuis des mois et ne cesse de baisser. Il est actuellement estimé à 5,5 % de la population. La richesse des offres d’emploi proposées par l’Adem en témoigne. Et justement, alors que la rentrée approche, de nombreux profils spécialisés sont recherchés dans les entreprises du secteur privé.

Selon les chiffres détaillés de l’Agence pour le développement de l’emploi, les emplois les plus en vue concernent les domaines de l’informatique et de la comptabilité. 143 postes sont actuellement vacants dans les études et le développement informatique et 141 sont offerts dans la comptabilité. Autant de jobs réclamés par une place financière en pleine mutation auxquels viennent s’ajouter 100 annonces en front office pour les marchés financiers.

Les secrétaires qui souhaiteraient changer de patron à l’occasion de la rentrée ne sont pas en reste non plus. L’Adem a comptabilisé 95 offres d’emploi. Et comme souvent dans les métiers de bouche, 94 personnels de cuisine sont activement demandés.

(Patrick Théry/L'essentiel)