Un nouvel outil pour géolocaliser les victimes

Le progrès technologique, au service des opérations de secours, devrait connaître un nouveau tournant au Luxembourg, ces prochains mois. Le service de «localisation mobile avancée» (Advanced Mobile Localisation, AML), lancé en 2014 au Royaume-Uni et déjà déployé dans 15 pays dont la Belgique, la Nouvelle-Zélande ou les Émirats arabes unis, est en cours d'adaptation au Grand-Duché pour être disponible «en courant d'année 2020», selon le Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS).

Concrètement, l'AML vient compléter le panel d'outils de géolocalisation existant, mais le renforce surtout. Plus besoin de télécharger une application ou d'être connecté à Internet, la victime pourra être localisée grâce à son simple appel au 112 via son smartphone. «Une localisation plus rapide mais aussi plus précise», indiquent déjà les secours au Luxembourg. L'expérience à l'étranger indique que l'AML permet de localiser la ou les victimes dans un secteur de 50 à 100 mètres.

«Des tests techniques sont en cours»

La mise en place de cette technologie au Grand-Duché nécessite d'adapter la loi et d'être compatible sur le plan technique. Fin janvier, le Conseil de gouvernement a déjà approuvé la modification de la loi de 2005 sur les données à caractère personnel et validé la localisation en matière de communication d'urgence. «Des tests techniques sont en cours au CSU 112», complète le CGDIS.

L’AML recourt aux meilleures données de localisation disponibles à l'heure actuelle, GPS, connexion cellulaire, connexion wi-fi... et s'adapte aux smartphones IOS et Androïd, soit «80% des smartphones au Luxembourg», justifient encore les services de secours. Pour rappel, en 2019, le 112 a traité en moyenne 869 appels par jour pour une intervention toutes les 9 minutes. Malaise, incendie, accident, en ville comme en forêt, «la localisation de l'incident est une des informations les plus importantes, or, elle est dans certains cas difficiles et peut prendre un temps considérable».

(L'essentiel/Nicolas Chauty)