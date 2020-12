«C'est souvent le mental qui manque aux amateurs»

«L'essentiel»: Être coach à l’Académie du Paris SG, ça consiste en quoi exactement? Francisco «Ciscinho» Munoz: Le but est de proposer des cours de «FIFA» à tout type de joueurs, que ce soit des amateurs ou des joueurs plus confirmés. En allant sur le site Gamercoach, vous pouvez réserver une leçon avec moi. Tous les cours se font en ligne.

Comme se déroule un cours de «FIFA»? Au début, je parle un peu avec le joueur et après on fait un match pour que je puisse analyser son jeu. Et puis on relance des parties où je lui explique ce qu’il a bien fait, ce qu’il a mal fait et comment il peut s’améliorer.

Combien de cours allez-vous donner par semaine? Normalement entre dix et 20 heures de cours par semaine. C'est quelque chose que je fais en plus de mon métier de greffier au tribunal.

Quel serait votre premier conseil à un joueur amateur qui voudrait progresser? De prendre un cours avec moi (rires). Il faut jouer aux modes de jeu compétitifs et participer à u maximum de tournois. C’est comme ça qu’on ressent l’adrénaline et qu’on apprend à la maîtriser. C’est souvent le mental qui fait défaut aux amateurs. Ils s’énervent vite et ça se ressent dans leur jeu.

Allez-vous continuer la compétition ou vous focaliser sur le coaching? Je me tourne de plus en plus vers le coaching, mais tant que j’arrive à tenir tête aux meilleurs du Luxembourg, je vais continuer à jouer.

(Recueilli par Nicolas Grellier)