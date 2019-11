La pelouse du Josy-​​Barthel piétinée avec des torchons

On n'a visiblement pas terminé de parler de la pelouse du stade Josy-Barthel... Fortement abîmé après le dernier match de Dudelange en Ligue Europa contre Séville, transformé en champ de patate lors de Luxembourg-Portugal et remplacé totalement au début de cette semaine, le gazon du Josy-Barthel a été épongé par des dizaines de personnes ce jeudi.

La vidéo a été publiée sur la page Facebook Missioun Grottekick à 16h et elle fait d'ores et déjà un malheur sur les réseaux sociaux. Au cas où elle disparaît, malheureusement, on y voit de nombreuses personnes, équipées d'une veste de la ville de Luxembourg, piétiner la pelouse à l'aide d'un torchon, avant de vider ce dernier dans un petit seau noir.

La séquence prête forcément à sourire, mais il y a fort à croire que c'est une méthode peu commune indispensable à la bonne tenue du match de ce soir où le F91 Dudelange affronte l'Apoel Nicosie lors du 5e match de poule en Ligue Europa. Une rencontre décisive pour les champions du Luxembourg en titre qui peuvent encore croire à la qualification au tour suivant.

(fl/L'essentiel)