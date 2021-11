«On a fait le Black Friday de vendredi à dimanche»

«On a trouvé des cosmétiques, des jeux vidéo, un clavier… à des prix Black Friday», détaillaient dimanche dans la Grand-Rue, à Luxembourg, Mayla, 26 ans, et son compagnon Jason, 24. «Une veste pour mon mari, des chaussures pour mon fils…», ajoute Sandra, 46 ans, la tante de Mayla.

Pour le Black Friday, le trio familial de frontaliers belges a un plan de bataille rodé. «On a démarré vendredi. Ce qui est trop loin en magasin, on l’achète en ligne. Parfois, on va à Liège si on trouve les promos plus intéressantes». Malgré les démarques, ils étaient plus nombreux dans la petite foule qui se baladait à profiter de l'ouverture dominicale pour faire du lèche-vitrine ou la file pour les Winterlights.

«Acheter avant un potentiel reconfinement»

Ainsi, Balázs, 36 ans, et Enikö, 38, ont emmené leur petit garçon au marché de Noël. «Pour le Black Friday, on a acheté un aspirateur en ligne. On remplace exclusivement des choses dont on a besoin, mais ont attend les promos, car les prix sont bas.

Hiago, 25 ans, n’avait pas réalisé que c’était encore le Black Friday, mais du coup, il a dévalisé les magasins de vêtements. «J’aurais dû me fixer une limite de budget», sourit-il. Les cadeaux de Noël en revanche, il les achètera «après les fêtes. Quand il y a de nouveau des promos». Silvana, 54 ans, a acheté des vêtements démarqués et s'est baladée avant «un potentiel reconfinement».

