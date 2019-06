Les motards sont dans le collimateur de la police

Entre 2015 et 2018, 25 motards ont perdu la vie dans un accident de la circulation au Grand-Duché. L'an dernier, la police grand-ducale a recensé neuf victimes, un triste record. Près de la moitié des motards impliqués dans un accident, souvent dû à la vitesse, ne viennent pas du Luxembourg. De nombreux accidents ont lieu au nord et à l'est du pays, par beau temps.

Face à ce constat dramatique, la police a décidé de procéder à des contrôles routiers de grande envergure cet été. À l'image de l'opération ayant déjà mobilisé les polices belge et luxembourgeoise, ces derniers jours à Kautenbach.

1 010 contraventions en deux mois

Ce vendredi, la police souligne que ces contrôles ne sont pas de nature répressive, mais ont également pour objectif de sensibiliser les motards à la sécurité routière. À certains endroits particulièrement fréquentés par les deux-roues, la police utilisera également le radar-remorque dont l'emplacement sera régulièrement modifié. Elle procédera non seulement à des contrôles de vitesse, mais également de l'état des deux-roues et de l'équipement des pilotes. Si ces derniers sont défaillants, le véhicule pourra être retiré de la circulation.

En mai et en avril, la police a dressé 1 010 contraventions de 49 euros chacune. 368 d'entre elles étaient destinées à des motards et 642 à des automobilistes et chauffeurs de poids lourds. 115 personnes ont dû s'affranchir du montant de 145 euros et se sont vu retirer deux points sur leur permis de conduire. Dans 49 cas, une plainte a été déposée pour excès de vitesse.

(sw/L'essentiel)