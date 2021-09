L'opération à Berchem «pouvait être explosive»

«Personnellement je n’avais encore jamais connu un problème technique qui nous amène à fermer la station. C’est arrivé mais pour des travaux sur l’autoroute». Administrateur délégué d’Aral Luxembourg, Romain Hoffmann a livré ce lundi les premiers éléments d’explication sur l’incident rare qui a paralysé la station de Berchem entre jeudi et vendredi soir. «Dans le courant de l’après-midi de jeudi, une opération de maintenance était planifiée au niveau de la station LPG. Une fuite de gaz a été détectée et n’a pu être colmatée. Après plusieurs essais, la décision a été prise de fermer la station vers 19h».

Il a alors fallu «attendre que le réservoir GPL de plus de 50 000 litres se vide dans l’air», explique l’administrateur. «La fuite étant très petite, cela a pris du temps». La station n’a pu rouvrir qu’en soirée vendredi. Une opération dangereuse. «Cela peut être explosif si une certaine concentration est dépassée et qu’il y a une étincelle. C’est pourquoi nous avons fermé toute la station et coupé l’électricité». Il a fallu aussi mettre de l’eau dessus en raison du «fort nuage».

Selon Romain Hoffmann, les premiers éléments laissent penser que la fuite se serait produite sur une canalisation de la citerne datant d’une dizaine d’années». Mais la cause et le lieu précis de la fuite doivent encore être confirmés. Si la station fonctionne à nouveau, il n’est pas possible pour l’heure de se fournir en LPG sur la station. La date de reprise n'est pas fixée. Le coût de l'incident pour la station, dont le débit de carburant atteint en moyenne plus de 9 millions de litres par mois, soit 300 000 litres par jour, n'est pas encore chiffré.

(Nicolas Martin/L'essentiel)