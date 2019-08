Faut-​​il interdire la cigarette dans la rue?

Une loi entrée en vigueur début 2016 prévoit une amende de 49 euros pour les gens qui jettent leurs mégots, ou leurs chewing-gum et autres déchets par terre. Pourtant, le texte est rarement appliqué et les bouts de cigarettes fumées jonchent encore souvent le sol dans les rues du Luxembourg. Et on en voit par centaines dans les gares, le long des voies ferrées, où les gens attendent souvent le train en s'en grillant une. De quoi passablement agacer certains résidents.

Des mégots par milliards



Dans le monde, 137 000 mégots sont jetés dans la nature chaque... seconde, soit 493 millions chaque heure ou encore 11,8 milliards par jour. Chaque année, ce sont donc 4 320 milliards de mégots qui se retrouvent dans la nature, où ils restent jusqu'à douze, voire quinze ans, avant de se décomposer.

Ainsi, une pétition ouverte aux signatures jusqu'à fin août sur le site Internet de la Chambre des députés propose tout simplement «l'interdiction de fumer dans la rue», en échange de la «mise en place de zones fumeur publiques». Le pétitionnaire y voit «une nouvelle façon de lutter contre le jet des mégots de cigarette sur la voie publique». Le texte rappelle que, selon les études scientifiques, le mégot n'est pas biodégradable et met jusqu'à douze ans pour disparaître. En outre, «les produits chimiques qu'il contient représentent une menace pour la faune et la flore, particulièrement en milieu aquatique». Un mégot peut ainsi polluer 500 litres d'eau. Or, il existe des entreprises qui revalorisent ces déchets.

En outre, relève le pétitionnaire, «l'interdiction de jeter son mégot dans la rue ne suffit pas à atteindre les objectifs de réduction». D'où l'idée de zones fumeurs à certains coins de rues, d'où les fumeurs repartiraient en ayant jeté leur mégot dans un endroit approprié. Le principe existe déjà depuis longtemps au Japon, où il est interdit de fumer en marchant, et où l'idée fonctionne bien. D'après l'auteur de la pétition, l'Ukraine aussi a adopté le système. Et pour sensibiliser encore davantage les fumeurs, la pétition propose aussi de condamner les fautifs jeteurs de mégots à ramasser une certaine quantité de mégots ou de déchets dans l'environnement plutôt qu'à payer une amende.

(jw/L'essentiel)