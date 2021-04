Cinq ans de déviations pour un résultat monumental de 135 mètres de diamètre dans le sud du Grand-Duché! Les 51 millions d’euros dépensés pour réaliser l ’échangeur de Dudelange-Burange vont, enfin, faciliter la vie et la mobilité de celles et ceux qui circulent à proximité de l’autoroute A13 et de la route N31.

«C’est une solution importante dans le cadre du développement de la région», souligne d’emblée Dan Biancalana, bourgmestre de Dudelange. «Cet échangeur va permettre de relier trois projets nationaux d’envergure: le CFL Multimodal, le centre logistique et le Laboratoire national de Santé (LNS). Dans ce contexte-là, il fallait créer une infrastructure qui puisse porter le flux routier présent et à venir avec le développement des activités industrielles».

De quoi resserrer encore un peu plus les liens entre Dudelange et Bettembourg. «C’est un échangeur impressionnant et nécessaire entre les deux communes», reconnaît Laurent Zeimet, bourgmestre de la commune de Bettembourg. «Il va nous permettre d’améliorer la mobilité et il fait partie d’un grand puzzle. C’est une étape importante qui a été franchie, et j’exprime tout mon respect à ceux qui ont travaillé sur ce chantier durant cinq ans, car c’était vraiment «une opération à cœur ouvert» (sur l’A13) et ce n’était pas évident de s’y retrouver».

«Nous préparons le Luxembourg du futur»

«On le voit déjà à l’heure actuelle», poursuit Dan Biancalana, «ce rond-point nous apporte beaucoup plus de fluidité. Les bouchons ont disparu, donc c’est positif. Une piste cyclable permet également de rejoindre Dudelange et Bettembourg et des écrans antibruits ont été installés pour garantir une qualité de vie aux habitants de la zone. Il a fallu être patient avec toutes les déviations lors des travaux, mais les délais (5 ans) ont été respectés. Une fois que l’on a pris possession du rond-point, on s’y retrouve assez rapidement».

Et Laurent Zeimet de confirmer: «La première fois, je conseille aux nouveaux utilisateurs d’être très attentifs», indique-t-il, avec le sourire. «La piste cyclable souterraine va permettre aux vélos de gagner en mobilité. La région est en plein mouvement, ça bouge sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, bientôt dès 2022. C’est vraiment le Luxembourg du futur que nous préparons pour le moment et ça demande parfois un peu de patience de la population, mais quand ça marche, comme ici, tout le monde est content».

(Frédéric Lambert / L’essentiel)