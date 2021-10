Agression sexuelle dans une école de Hesperange

Une fillette a été victime d'une agression sexuelle à l'école fondamentale de Hesperange, jeudi matin, a indiqué la police grand-ducale à L'essentiel, confirmant une information transmise par un parent d'élève de l'établissement. Celui-ci nous a joint un document émanant de la Direction de l'enseignement fondamental de Bettembourg - distribué à tous les parents - qui les informait de «l'incident».

Les faits se sont produits jeudi matin. Un homme s'est caché dans les toilettes des filles et a agressé une fillette devant ses camarades avant de prendre la fuite. La police a été immédiatement alertée. L'individu a depuis été identifié et arrêté. «Une enquête est en cours», a confirmé la police.

Sécurisation du bâtiment

De son côté, le ministère de l'Éducation nationale a également été informé. Contacté, il a indiqué que l'individu incriminé n'était pas un étranger et «était en droit d'accompagner un élève d'une classe». Après les faits, «l’élève a alerté son institutrice et a été prise en charge par la police». Il ajoute que «la classe concernée a été prise en charge par des enseignants affectés au Groupe de support psychologique» et que la direction «s’efforcera d’assurer le suivi de l’enfant concerné ainsi que celui de la classe, avec les services psychologiques compétents».

En ce qui concerne la sécurisation du bâtiment, «des mesures ont été incessamment prévues par l’administration communale en vue d’éviter toute récidive».

