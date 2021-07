Une figure de la Place décède à 38 ans

We are profoundly saddened to learn of the sudden passing of @SachinVankalas. His passion for sustainable finance, dedication, persistence and energy were a source of motivation and inspiration. We grieve the passing of a tremendous human being. Our hearts go out to his family. pic.twitter.com/xojsyfjz18 — LuxFLAG (@LuxFLAG) July 16, 2021

LuxFlag a annoncé ce vendredi matin le décès de son directeur général Sachin Vankalas, qui est mort «soudainement» à 38 ans seulement, écrit l'agence de labellisation luxembourgeoise sur Twitter. Il était à l'hôpital en raison de complications d'une infection au Covid. «Sa passion pour la finance durable, son dévouement, sa persévérance et son énergie ont été une source de motivation et d'inspiration», écrit LuxFlag.

Sachin Vankalas, ancien élève de la Luxembourg School of Finance, était devenu une figure de la Place financière. Il avait intégré LuxFlag en 2011 et s'y est occupé des opérations et des processus de développement durable, relève Paperjam. Il en avait pris la tête en juin 2019.

Le ministre des Finances Pierre Gramegna lui a aussi rendu hommage, faisant part de sa «grande tristesse». «Sachin était un pilier de LuxFlag et de la communauté de la finance durable. Il nous manquera cruellement». Pour LuxFlag, «nous pleurons le décès d'un être humain formidable».