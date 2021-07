Fini de refaire sa carte à chaque déménagement

Bonne nouvelle pour ceux qui détestent la paperasse et qui déménagent souvent: à partir du 2 août prochain, les informations concernant la résidence habituelle du détenteur de la carte ne figureront plus sur la carte d'identité. Un allégement pour les citoyens et pour les administrations communales (24% des demandes font suite à un changement d'adresse).

La loi votée mercredi par les députés prévoit également un extension des données biométriques contenus dans la puce électronique de la carte d'identité: en plus de l'image faciale et de la signature numérisée, il y aura deux empreintes digitales numérisées du titulaire âgé de 12 ans et plus, a indiqué le ministère de la Digitalisation dans un communiqué transmis jeudi. Le droit luxembourgeois s'aligne ainsi sur un réglement européen de 2019 relatif au renforcement de la sécurité des cartes d'identité des citoyens de l'UE.

Pour rappel, tout résident de plus de 15 ans doit détenir une carte d'identité. Elle a une durée de validité de 10 ans pour les 15 ans et plus, de 5 ans pour les 4-15 ans et 2 ans pour les moins de 4 ans.

(mc//L'essentiel)