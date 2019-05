Plus de 80% des amendes sont payées rapidement

Les quatre cinquièmes des avertissements taxés que reçoivent les automobilistes sont réglés sans que la justice ait à intervenir. Le taux était de 82% en 2016 puis de 81% en 2017 et 2018, d’après les chiffres livrés par quatre ministres (Taina Bofferding, Intérieur, Marc Hansen, Digitalisation, François Bausch, Sécurité intérieure et Félix Braz, Justice), en réponse à une question du député Marc Goergen (Pirates).

Pendant cette période, les recettes variaient entre 23,3 et 25,6 millions d’euros, alors qu’elles oscillaient entre 10,6 et 11,2 millions d’euros entre 2013 et 2016. Cela s’explique par la mise en place des radars automatiques. Auparavant, moins d’amendes étaient dressées et le recouvrement tournait autour de 75%. Lorsqu’une amende n’est pas payée, le parquet est saisi. Il a d’ailleurs recueilli entre deux et quatre millions d’euros ces six dernières années.

«Il n’y a pas de différence dans la procédure entre les résidents et les non-résidents», indiquent les ministres. Mais si des échanges d’informations avec les pays étrangers existent pour les excès de vitesse, grâce à une directive européenne, ils ne sont pas effectifs concernant le stationnement. Les contraventions infligées au Luxembourg ne sont pas reçues par les fautifs habitant à l’étranger. Mais les policiers peuvent immobiliser le véhicule sur le lieu de l’infraction, tandis que les autorités compétentes peuvent traiter avec leurs homologues étrangères pour tenter de recouvrer les sommes dues.

(jg/L'essentiel)