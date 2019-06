La Burj Khalifa aux couleurs du Luxembourg!

Le ciel de Dubaï s'est-il illuminé aux couleurs du drapeau luxembourgeois, dimanche soir? Une photo, partagée sur les réseaux sociaux, a semé le doute chez certains en début de semaine. Ce mardi, l'ambassade du Grand-Duché à Abu Dhabi a confirmé ce petit événement à L'essentiel. «La société Emaar, propriétaire de la Burj Khalifa à Dubaï, a décidé de projeter le drapeau luxembourgeois sur la tour en honneur de notre fête nationale», glisse un chef de mission.

Dimanche soir donc, à 20h20 et «pendant une minute», le Luxembourg était à l'honneur au sommet de l'actuelle plus haute tour du monde, 828 mètres. «La Burj Khalifa projette régulièrement le drapeau de certains pays pour des occasions spéciales. Cette année est la première année où le drapeau luxembourgeois a été projeté», ajoute l'ambassade luxembourgeoise. Elisabeth Cardoso, ambassadrice du Luxembourg aux Émirats arabes unis, s'est dite «très fière».

Rappelons aussi que la Burj Khalifa, inaugurée en 2008 à Dubaï, compte 150 000 m² de vitrage qui avaient été produits à Guardian Luxguard, à Bascharage. Par ailleurs, le Luxembourg et les Émirats entretiennent des relations régulières: des ministres et le Grand-Duc héritier avaient effectué un déplacement pour une mission économique en octobre 2017, Luxair propose depuis l'hiver dernier un vol direct hebdomadaire entre le Findel et les Émirats, et le Grand-Duché aura son propre pavillon à l'exposition universelle de Dubaï en 2020.

We are very proud that tonight, on the occasion of our national day, the #Luxembourg flag was displayed on #burjkhalifa! pic.twitter.com/mL9NCMr4yv