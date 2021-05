Des délais très raccourcis pour une IRM

En 2016, le gouvernement lançait l'idée d'installer un appareil IRM supplémentaire par hôpital. Depuis, les machines ont été livrées et mises en service. Et elles ont été utilisées. Conséquence: le délai d'attente a sensiblement baissé dans tous les hôpitaux du pays, étant divisé par deux ou plus dans la plupart des établissements, écrit la ministre de la Santé Paulette Lenert, interrogée sur le sujet par le député LSAP Mars Di Bartolomeo.

La ministre détaille l'évolution des délais dans les quatre hôpitaux du pays. Ainsi, au Centre hospitalier de Luxembourg (CHL), un patient qui devait passer une IRM patientait, en janvier 2019, 80 jours en moyenne. En deux ans, ce délai est tombé à 43 jours. Ce qui reste le délai le plus long dans le pays. Toujours dans la capitale, l'attente pour une IRM aux Hôpitaux Robert-Schuman a été divisée par 2,5 environ et est passée de 73 jours début 2019 à 28 jours au début de cette année.

Même phénomène au Centre hospitalier Émile-Mayrisch, à Esch-sur-Alzette, où l'attente a fondu de 51 jours en moyenne en 2018 à 23 jours cette année. Au Centre hospitalier du Nord (CHdN), enfin, le délai est passé de 47,8 jours en janvier 2018 à 34,1 en janvier 2021.

(jw/L'essentiel)