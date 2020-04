Des phases de 2 semaines pour le déconfinement?

Comment déconfiner le Luxembourg? Par phases bien calculées et bien espacées, selon nos informations. Avec un objectif prioritaire: le système hospitalier luxembourgeois doit continuer à fonctionner sans arriver à saturation, comme l'avaient indiqué le Premier ministre et la ministre de la Santé, vendredi dernier. D'après les derniers chiffres publiés lundi, 191 personnes sont hospitalisées dans des lits normaux, et 42 personnes en soins intensifs (dont 10 patients du Grand Est). Le Luxembourg dispose en tout de 2354 lits d'hôpitaux normaux, plus une réserve de 230 lits supplémentaire. S'ajoutent 200 lits en soins intensifs et 143 respirateurs.

D'ailleurs, sans mesures de confinement, le système de santé luxembourgeois serait sans doute proche de ses limites, aujourd'hui. Sur cette base déjà solide, les autorités réfléchissent donc à la manière dont le pays va retrouver, progressivement, une vie normale. Cette sortie de confinement va se faire par étape, à un rythme qui reste à déterminer. Le délai entre chaque étape permettra de «contrôler l'effet de chaque mesure sur le système de santé et les capacités hospitalières en particulier». En clair, il faudra être attentif à ce qu'un retour prématuré à la normale ne relance pas la pandémie.

Deux semaines entre chaque étape?

Ainsi, il faudra au moins «14 jours» entre chaque étape du déconfinement «afin de contrôler l'effet d'une mesure avant de prendre d'autres mesures». Le déclenchement des nouvelles étapes se ferait en fonction de seuils d'occupation hospitalière, notamment en soins intensifs. Le rythme de déconfinement sera aussi lié au test d'immunisation. Le Luxembourg doit être un des premiers pays au monde à s'y mettre et ces tests doivent permettre, avait affirmé la ministre de la Santé, de savoir à quel point la population du Luxembourg a développé une immunisation contre le virus. Et plus la population sera immunisée, plus vite les mesures actuelles pourront être levées. À chaque étape, l'impact santé sur les populations concernées sera pris en compte, pour continuer à protéger les personnes les plus vulnérables.

Le fonctionnement du système hospitalier doit lui aussi être adapté à ce taux d'immunité, pour par exemple la reprise des interventions médicales de routine, la réouverture des cabinets médicaux généralistes ou la fermeture des centres de soins avancés. Quoi qu'il en soit, chaque ministère devra lister ses priorités en termes d'activités qui doivent reprendre. Un des scénarios envisageables prévoit d'ailleurs une réouverture des structures scolaires pour les moins de 12 ans, avec des gestes barrières renforcés. Renvoyer les enfants à l'école permettra en effet à leurs parents de reprendre le travail, en temps voulu, pour relancer la machine économique. Mais cela entraînerait de nouvelles infections dans des populations peu vulnérables. Sans emmener les capacités hospitalières du pays jusqu'à un seuil critique.

(L'essentiel)