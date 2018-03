Le Springbreak commence à battre son plein

Au fil des allées, des arbres, du mobilier de jardin, des jeux vidéo, des jacuzzis, toutes sortes de véhicules, du matériel de jardinage ou encore, bien sûr, plein de bonnes choses à déguster… Toutes les tendances et nouveautés du printemps s’affichent lors du Springbreak, qui s’est ouvert mercredi, et se poursuit jusqu’à dimanche, à Luxexpo The Box. Stéphanie et Estelle, 29 et 22 ans, sont venues ce vendredi de Differdange pour «découvrir ce qu’il y a de nouveau en décoration extérieure».

Le boulodrome qu’elles observent irait d’ailleurs plutôt bien dans le jardin des parents, jugent les deux sœurs. «Ce n’est pas dans notre budget, mais c’est dans le leur, et il y aurait assez de place!», rigolent-elles. Comme leurs parents n’ont pas le temps de se déplacer, elles font les repérages à leur place et auront, comme autre mission, de choisir du vin. «On reviendra aussi ce soir pour les concerts. D’ailleurs, par rapport à l’ancienne Foire de Printemps, il y a plus d’événements, de culture, la formule nous plaît plus. Du coup, aussi, il y a plus de jeunes qui viennent, il y en a pour tout le monde», comparent-elles.

Les amateurs de jeux vidéo aussi

Le choix est en effet très large parmi les 300 exposants et les quatre thématiques représentées. Allant de hall en hall, et de stand en stand, les visiteurs discutent, testent, se renseignent, demandent des devis. Et achètent parfois aussi… Pascale et Gilles, de Soleuvre, n’en sont pas encore là, mais sont venus avec un objectif : trouver une véranda pour leur maison. «On en veut une avec un toit qui peut s’ouvrir pour laisser rentrer le soleil. On se renseigne sur les différentes techniques qui existent, et l’avantage c’est qu’il y a plusieurs commerçants réunis sur place», explique le couple, qui sait déjà qu’il en aura pour autour de 10 000 euros. « On vient pour les conseils, voir les prix… et pour manger un truc!», sourit Gilles. Pas de souci, il y a de quoi faire avec tout un espace dédié aux arts de la table, et à la restauration. Sans oublier le «Beer Festival», où l’on peut déguster une large palette de bières contre une petite participation.

Un peu plus loin, les amateurs de jeux vidéo pourront tester leur habileté sur les dernières nouveautés, ou verser dans la nostalgie grâce à Roby Ronck. Luxembourgeois, originaire de Wecker, il fait partager sa passion pour le retro gaming. Le collectionneur – et réparateur - a apporté des anciennes consoles et ordinateurs où l’on retrouve l’un des ancêtres des jeux, «Pong», Sonic et Super Mario en 2D, ou encore l’inusable jeu de tir au pistolet Duck Hunt. «Je veux montrer aux jeunes ce qui existait dans le temps, et comment cela a évolué. Et puis voir la joie de ceux qui ont joué sur ces machines plus jeunes, et qui les redécouvrent», lance Roby Ronck. Ici, comme sur l’ensemble de l’événement, toutes les générations devraient trouver leur bonheur...

Springbreak. Ce vendredi jusqu’à 3h, samedi de 10h à minuit et dimanche de 10h à 19h, à Luxexpo The Box.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)