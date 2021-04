«Fermer d'autres parcs déplacerait le problème»

Deux jours après la «Covid party» dans le parc municipal de la capitale, la bourgmestre Lydie Polfer en avait appelé à des renforts de police pour stopper les rassemblements sans masque, ni respect des gestes barrières. Au lendemain de cet appel, c'est le gouvernement, sollicité par L'essentiel, qui s'est exprimé sur le sujet.

Les ministères des Travaux publics et de la Sécurité intérieure avaient déjà réagi à des premiers excès en fermant le parc des Trois Glands, car «le site représentait un danger pour d’éventuels fêtards alcoolisés de par son emplacement». Ils ne prendront pas la même décision pour la Kinnekswiss, ni pour d'autres parcs d'ailleurs. «D’autres fermetures ne feraient qu’éventuellement déplacer le phénomène», indique le ministère de la Sécurité intérieure.

Pas question non plus de se montrer d'une implacable sévérité en tout circonstance: «Pour la police, la réponse doit en tout moment être proportionnelle à la situation en question, en l'occurrence la constatation de contraventions. Il s'agit d'éviter que la situation ne dégénère».

«Une certaine lassitude se fait sentir»

«Lorsque le risque est présent, en cas d'infractions graves ou de problèmes de sécurité, elle intervient. L'usage de moyens de contrainte doit être limité aux situations de nécessité absolue», poursuit le ministère, citant notamment une opération à la Kinnekswiss, vendredi dernier, «où plus de 20 agents étaient engagés».

Existe-t-il un seuil de tolérance concernant le respect des mesures sanitaires? Le ministère ne l'affirme pas en ces termes, mais il note «une certaine lassitude qui se fait de plus en plus sentir parmi la population et bien entendu aussi chez les plus jeunes». Un ras-le-bol considéré comme «inquiétant» et «qu'il faut endiguer au plus tôt».

Pour cela, les responsables politiques ont un rôle à jouer en «attirant sans cesse l’attention des personnes sur la raison d’être des règles sanitaires en place et la nécessité de les observer», conclut le ministère.

(Thomas Holzer/L'essentiel)