Le Mullerthal se reconstruit petit à petit

Au camping Cascade, dans le Mullerthal, on s'active pour ouvrir le 1er avril. Une douzaine de caravanes ont été emportées et les conduites d'eau et d'électricité arrachées lors des inondations de juin 2018. «On achève les derniers travaux avec la pose du bloc sanitaire», confie Suzanne Spaus, propriétaire du camping avec son mari Stefan.

En septembre, ils ont reçu une aide de 150 000 euros de l'État. «Nous sommes sensibles à ce geste, mais c'est insuffisant par rapport à nos pertes car nous n'avons pas ouvert depuis huit mois», souligne Suzanne. L'heure est aussi aux travaux à l'hôtel Le Cigalon, où l'eau et la boue s'étaient engouffrées. «On avait 1,50 m d'eau dans le restaurant et la cuisine. On est en train de poser la chape sous le plancher car tout était détruit», raconte Rita Stoque, qui espère pouvoir ouvrir son établissement en juin. Comme Suzanne, elle bénéficie d'aides de l'État. «On a perdu 80% de notre chiffre d'affaires. Si les aides en couvrent la moitié, ce sera déjà ça», précise-t-elle.

Quant au garage Gondhaff, à Grundhof, où l'atelier a été dévasté et la cabine de peinture détruite, il a rouvert ses portes non sans mal car les aides de l'État ne sont arrivées qu'en septembre. «Sept mois après le drame c'est tard et ça ne compense pas les pertes», regrette José Sanchis, qui s'est retroussé les manches avec tous les membres de son équipe pour nettoyer et reconstruire.

(Gaël Padiou/L'essentiel)