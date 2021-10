Un campus de l'espace, et des emplois attendus

L'essentiel: Comment le pays progresse-t-il dans le domaine du secteur spatial?

Franz Fayot: On a toute une série d'entreprises qui sont actives dans ce secteur, dont certaines sont représentées ici au stand de l'agence spatiale luxembourgeoise, comme Spire Global, qui fait de l'observation de l'espace et qui transforme ces informations en données utilisables par des entreprises. Ou d'autres, comme iSpace et Manaa Electric, qui fabrique des panneaux photovoltaïques, et SES évidemment.

On voit qu'il y a une dynamique, avec des entreprises qui, à différents titres, participent à l'exploitation de ces ressources de l'espace. Elles ne sont plus simplement limitées à l'exploitation, mais vont aussi sur l'exploration, en vue de s'établir dans un premier temps sur la lune. Avec ce que cela comporte comme nécessité technologique pour utiliser le sable lunaire - le régolithe - et d'autres ressources, pour dans un second temps aller plus loin dans cette exploration. Il y a tout un écosystème au Luxembourg qui se met en place dans ce secteur.

Prochaine étape du plan d'action?

Le Centre européen d'innovation pour les ressources spatiales (Esric), monté avec l'Agence spatiale européenne (ESA) et le LIST au Luxembourg, va se développer dans les années à venir, et devenir un centre de recherche et d'innovation européen pour l'exploration commerciale de l'espace, avec un incubateur, et des investissements dans les infrastructures nécessaires pour avancer la recherche dans ce domaine (lire encadré).

L'autre point, c'est la planification d'un campus de l'espace, qui comprendra un incubateur et des locaux pour les entreprises actives dans le secteur spatial luxembourgeois. On constate qu'il y a des échanges réguliers avec ces différents acteurs de ce nouveau secteur économique, c'est important d'avoir un lieu où ils peuvent collaborer sur ces nouveaux projets.

Le Luxembourg investit beaucoup d'argent dans le spatial, dans quelle mesure et quand pourra-t-on mesurer les retombées économiques pour le pays?

On le mesure déjà. Un exemple avec une entreprise comme Spire Global Luxembourg, cotée en bourse depuis le mois d'août: c'est une de ces entreprises dans lesquels l'État luxembourgeois a investi et qui maintenant est valorisée à trois milliards de dollars, donc notre investissement s'est énormément multiplié. C'est une entreprise très prometteuse, et il y en a d'autres.

Si on parle de retour d'investissement, cela se mesure à l'aune de ce genre de réussite, mais aussi, à plus long terme, avec les entreprises qui vont créer de l'emploi. Et il y en a de nombreuses parmi les 70 qui sont déjà actives au Luxembourg, qui passent le cap d'une petite entreprise vers une entreprise moyenne, qui emploient entre 10 et 40 personnes et qui sont en très forte croissance. Je crois que cela va se développer dans les prochaines années et prendre de l'importance.

Un programme et des accords Le Centre européen d'innovation pour les ressources spatiales (Esric), basé au Luxembourg, a présenté ce mardi matin à Dubaï le premier programme mondial de soutien aux start up impliquées dans les initiatives commerciales liées à l'utilisation des ressources spatiales. Il devra leur permettre de faire monter en puissance des "modèles commerciaux durables à court terme, ciblant les applications terrestres/spatiales et l'utilisation des ressources spatiales". Il sera mené avec l'Agence spatiale européenne et le Technoport, l'incubateur technologique luxembourgeois. Deux appels à candidatures sont prévus chaque année, avec un premier le mois prochain. L'Esric a aussi signé ce mardi un accord avec Airbus Defence and Space afin de collaborer sur les technologies d'extraction des ressources lunaires. Enfin, toujours à Dubaï, l'agence spatiale luxembourgeoise a signé un accord de coopération avec son homologue italienne. Il vise à faciliter les échanges d'informations et d'expertise, mais aussi à identifier des projets d'intérêt commun, notamment dans les domaines de l'exploration spatiale civile ou l'utilisation durable des ressources spatiales.

(Recueilli par Mathieu Vacon, à Dubaï/L'essentiel)