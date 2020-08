Vers un procès pour l'affaire Kaupthing Bank?

Onze ans après la faillite de la banque islandaise Kaupthing, située à l'époque au Kirchberg, l'affaire va être envoyée devant le parquet de Luxembourg, a communiqué l'institution, lundi matin. Une analyse plus approfondie sera réalisée et le parquet adressera son réquisitoire à la Chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Un renvoi de l’affaire devant une juridiction de fond ou un non-lieu sera ensuite décidé.

Le parquet a reconnu une affaire «hautement complexe» de par son volet islandais et national. Cinq réquisitoires ont étendu l'instruction en mai 2011, septembre et octobre de la même année, mais également en novembre 2012 et janvier 2020. En septembre 2013 et fin 2016, des commissions rogatoires internationales avaient été réalisées en Islande, à la demande du juge luxembourgeois.

En 2013, trois anciens dirigeants de la banque et un actionnaire avaient été condamnés en Islande pour fraude, à des peines de prison allant de trois ans et demi à cinq ans et demi. Tous les trois ont été jugés pour avoir caché le fait qu'un investisseur qatarien avait utilisé l'argent prêté par la banque, afin d'acheter 5,1% de la banque en septembre 2008. Quelques semaines plus tard, la banque islandaise avait fait faillite en raison de la crise financière de l'époque.

(L'essentiel)