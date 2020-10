L’opposition réagit diversement aux annonces

Les annonces de Xavier Bettel (DP), Premier ministre, puis de Paulette Lenert (LSAP), ministre de la Santé, samedi à l’issue du conseil de gouvernement, n’ont pas fait l’unanimité dans la classe politique. Plusieurs personnalités ont été surprises par l’absence de nouvelles mesures.

«Nous n'avons pas été franchement convaincu», a indiqué Martine Hansen, cheffe de file des députés CSV. Sur le fond, elle estime que le gouvernement aurait dû fixer «des règles plus claires, car tout n’est pas toujours logique». Elle prône notamment le port du masque «dans les villes». Sur le fond, elle se demande «sur quelles informations et statistiques se base le gouvernement». De plus, elle s’interroge sur la raison «de convoquer la presse et de mobiliser l’attention générale, tout ça pour ne rien annoncer». La fraction CSV à la Chambre des députés a demandé la tenue, le plus rapidement possible, d’une réunion de la commission de la santé.

L'ADR et déi Lénk ne veulent pas de nouvelles restrictions

Le Pirate Sven Clement s’est montré tout aussi sceptique. «Le gouvernement a organisé une conférence de presse, mais on ne sait toujours pas pourquoi, on ne sait pas ce qu’il voulait nous dire». Il juge «préoccupant» que le Premier ministre «n’ait rien annoncé, tout en disant qu’il veut à tout prix éviter un nouveau confinement». Jugeant les règles actuelles «trop floues», il aurait préféré que le chef du gouvernement «nous dise que certaines mesures seront prises si l'épidémie franchit un certain seuil».

Plus surprenant, Fernand Kartheiser (ADR) s’est déclaré satisfait des annonces gouvernementales. «Ce qu’a dit le Premier ministre, nous le défendons depuis longtemps. Le but n'est pas de provoquer une situation anxiogène, il n'y a pas besoin de nouvelles mesures à ce stade. Il faut un équilibre entre les impératifs sanitaires et le respect des libertés». Le député prône «une approche pragmatique», avec des mesures comme le développement du télétravail à la place de «mesures symboliques, comme le port du masque dans la rue, qui ne sert à peu près à rien». Le parti déi Lénk, par la voix du député David Wagner, estime aussi que «les restrictions ne sont pas nécessaires pour l'instant» au Luxembourg. Son collègue Marc Baum s'est aussi dit «soulagé», car il estime «que la situation reste gérable, avec très peu de personnes en soins intensifs, sachant que la majorité des personnes contaminées sont jeunes».

(Joseph Gaulier/L'essentiel)