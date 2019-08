Le budget «carburant» pèse 1 440 euros par an

Ce n'est pas une nouveauté, avoir une voiture coûte cher. Et notamment en carburant, même si les prix au Luxembourg restent plus avantageux que dans les pays voisins. Chaque année, selon le Statec, les ménages du pays dépensent 1 440 euros en moyenne pour le carburant qu'ils mettent dans leur(s) voiture(s). Soit 2% de leurs revenus. Un taux qui grimpe à 2,8% du budget pour les ménages aux revenus les plus faibles, révèle l'enquête du Statec. L'impact est donc important chaque mois, surtout que 86% des ménages résidents possèdent au moins une voiture, un taux plus élevé qu'en France, en Allemagne ou en Belgique.

«Plus de 40% des ménages ont deux voitures ou plus (...) et 8% possèdent trois voitures», précise même le portail des statistiques. Un budget forcément conséquent, donc, d'autant que le carburant n'est pas la seule dépense liée à la voiture, mais qui varie d'une région à l'autre. Les habitants de Wiltz par exemple, plus dépendants de la voiture au quotidien, dépenseraient plutôt 1 675 euros en carburants par an. Un budget qui descend à 985 euros pour les habitants de la capitale, où l'offre de transports en commun est plus forte.

De nouvelles hausse d'accises

Reste que ce budget va encore augmenter avec la hausse des accises sur les carburants, et plus fortement celles sur le diesel. «L’accord gouvernemental 2018-2023 prévoit plusieurs mesures qui influenceront les dépenses des ménages, dont la hausse de l'imposition du carburant», résume le Statec: «La hausse des accises de mai 2019 engendrera un surcoût de 20 euros» sur l'année pour le consommateur.

Des hausses d'accises supplémentaires sur les carburants, afin d'atteindre les objectifs souscrits par le Luxembourg dans le cadre des accords de Paris, devraient être décidées à terme par le gouvernement, prévient encore le Statec.

(L'essentiel/Nicolas Chauty)