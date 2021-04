Xavier Bettel enfin sur le réseau social Tik Tok?

Toujours très à l'aise avec les médias, le Premier ministre Xavier Bettel témoigne également d'une certaine maîtrise des réseaux sociaux. Présent depuis plus de 10 ans sur Facebook et sur Twitter, et depuis 2015 sur Instagram, Xavier Bettel est peut-être encore passé à la vitesse supérieur, le lundi 12 avril 2021, en s'inscrivant sur le réseau social TikTok.

Photo récente en compagnie de son mari Gauthier sur son profil, «X.Bettel» compte, ce mardi 13 avril en début de soirée, 21 heures après son tout premier post, 1713 abonnés et 2 395 "J'aime". Est-ce son véritable compte sur TikTok? Seul lui et son équipe pourront nous le confirmer dans les prochains jours.

«Bleiwt Doheem»

La prudence s'impose, mais à première vue, on aurait bien envie de croire que c'est le Premier ministre qui termine son intervention filmée avec un large sourire. Se serait-il inspiré du Président de la République française Emmanuel Macron présent officiellement sur Tik Tok depuis début juillet 2020? Et pourquoi pas, quand on sait que ce réseau social touche de plus en plus les nouvelles générations.

Si c'est bel et bien Xavier Bettel, on se souviendra également d'un premier post avec une véritable auto-dérision, car le Premier ministre utilise dans son «first Tiktok attempt » (premier essai sur Tik Tok), un son intitulé "bleiwt doheem" (restez à la maison) repris d'une de ses interventions en conférence de presse où il invitait la population luxembourgeoise à réduire au maximum ses interactions sociales. Décidément, le Covid en aura changé des choses depuis un an...

(fl/L'essentiel)