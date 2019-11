Des normes pour les e-​​trottinettes d'ici fin 2019

Se dirige-t-on tout doucement vers la fin d'un certain flou juridique autour des trottinettes électriques au Luxembourg? On peut probablement l'espérer «d'ici la fin de l'année 2019», si l'on croit la réponse parlementaire de François Bausch adressée, ce jeudi, aux députés Mosar et Wilmes qui l'interpellaient sur un «un cadre légal relatif aux e-trottinettes».

Le ministre de la Mobilité et des Travaux publics a en effet précisé que le groupe de travail, qui se penchait sur la question, depuis mars 2019, allait rendre un avis final «pour la fin de l'année en cours». Neuf mois plus tard, on devrait donc voir apparaître «un cadre légal qui couvre tous véhicules à gabarit réduit, électriques et non électriques, destinés au transport de personnes».

Vers un retour des e-trottinettes en libre-service?

Il a également été souligné que ces recommandations intégreront dans la foulée une prochaine modification du Code de la route. D'ici là, François Bausch a, une nouvelle fois, rappelé que les trottinettes électriques, considérées comme des cycles électriques, sont strictement interdites sur les trottoirs, mais bel et bien autorisées sur la chaussée.

Ce nouveau cadre légal devrait probablement permettre aux opérateurs de trottinettes électriques accessibles en libre-service de tenter une nouvelle offensive sur le Grand-Duché. Il y a un mois, souvenez-vous, le passage en force de Bird, qui avait inopinément installé ses e-trottinettes dans les rues de Luxembourg, n'avait pas du tout plu à la bourgmestre de la capitale. Lydie Polfer, invitant ensuite, la société britannique à retirer ses trottinettes. Une décision qualifiée de «temporaire» qui pourrait donc rapidement revenir au centre des débats.

