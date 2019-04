Profitez du week-​​end, le printemps est là!

Les pulls au placard ce week-end! Vous pourrez même faire le premier barbecue de la saison puisque un beau week-end est annoncé par les météorologues.

Prévisions météo







Jeudi après-midi sera ensoleillé, le beau temps continuera vendredi, malgré un peu de brume annoncée dans les vallées. Les minima se situeront entre 7 et 9 degrés et les maxima, entre 18 et 20 degrés.

Samedi et dimanche, profitez du beau temps puisqu'une hausse des températures est annoncée pour l'après midi, avec deux degrés de plus. Le lundi sera le jour le plus chaud du début de la semaine avec 23 degrés, mardi sera plutôt nuageux avec quelques gouttes de pluie possible et deux degrés en moins (entre 19 et 21 degrés dans l'après-midi).

(mm/L'essentiel)