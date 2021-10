«Je sens que le monde tombe en morceaux»

L’essentiel: Vous avez rencontré des décideurs du Luxembourg. Quel soutien le pays peut-il apporter à Médecins sans frontières (MSF)?

Dr Christos Christou, président international de MSF: Nous ne voulons pas que notre action soit criminalisée quand nous portons secours à des migrants en mer Méditerranée, dans les îles grecques, ou être perçus comme aidant les terroristes quand nous cherchons à accéder à des populations sous contrôle de groupes armés ou dans des territoires en conflit comme en Afghanistan, en Libye, au Sahel… Le Luxembourg a beau être petit, il pèse lourd dans les décisions européennes en la matière.

Le climat a-t-il aussi été abordé?

Oui, les populations vulnérables payent le plus lourd tribut face au changement climatique. Cet impact est d’ailleurs analysé par MSF Luxembourg qui compile des données internationales. Nous voulons inciter les secteurs économique et politique à agir. Je suis heureux car les acteurs luxembourgeois se sont montrés très réceptifs. Mais nous devons faire plus, que simplement réduire nos émissions de CO2.

Les crises ont-elles empiré avec le temps?

Oui. Les ONG opèrent dans des environnements de plus en plus hostiles, où il nous est parfois très difficile de délivrer du matériel et des services médicaux. Nous sommes constamment sous attaque. Il y a peu, nous avons perdu des collègues au Yémen et au Niger. L’an dernier, notre maternité à Kaboul a subi une attaque visant des femmes enceintes et des nourrissons. Actuellement, quand je regarde le monde, j’ai le sentiment qu’il tombe en morceaux. Le futur semble incertain, et l’hostilité va grandissant envers ceux qui veulent aider les autres.

«Un élan de solidarité sans précédent»

Quel impact du Covid?

Les autorités se sont concentrées sur le virus mais pendant ce temps, les crises, la malnutrition, la malaria… n’ont pas disparu. Ces situations ont été négligées et se sont détériorées. La pandémie a montré à quel point le monde était inégal, mettant en lumière des poches de pauvreté et d’exclusion même dans les pays riches. Nous nous sommes retrouvés à des endroits où nous ne pensions jamais aller, à New York aider des sans-abri, en Espagne, en Italie…

Vos donateurs ont-ils été moins généreux, craignant pour eux-mêmes?

Non, au contraire, nous avons constaté un élan de solidarité sans précédent. Malgré l’impact du Covid sur l’économie, les gens ont voulu aider. On aurait aimé pouvoir en dire de même pour les leaders mondiaux. Ici, on parle de 3e dose quand en d’autres endroits, la couverture vaccinale tourne à 2% de la population. Il faut sortir de cette mentalité consistant à faire la charité et mettre en place une vraie collaboration en ouvrant les licences, et en permettant à des continents comme l’Afrique de faire de la recherche et du développement et de produire ses propres vaccins. Nous devons arrêter de nous reposer sur le marché libre qui ne se soucie que de faire de l’argent.

(Recueilli par Séverine Goffin/L'essentiel)