Les parkings des hôpitaux bientôt moins chers?

«Neuf euros pour trois heures et 27 euros, voire plus, pour les forfaits à la journée», voilà ce que coûtent, selon l'Union luxembourgeoise des consommateurs, les parkings des Hôpitaux Robert Schuman aux patients et leurs visiteurs. Des tarifs «effroyablement élevés» qui ont conduit l'ULC à solliciter la direction des Hôpitaux il y a plusieurs semaines. Et la situation pourrait évoluer favorablement «avant la fin du mois» de mars.

«Cette situation n'est pas idéale» avaient admis les responsables des HRS en février, expliquant ces coûts par «le prix de l'immobilier» et le fait que les parkings des hôpitaux ne bénéficient d'aucune aide financière «ni de la part de l'État, ni de la Caisse de Santé». Ils doivent donc «s'autofinancer tout en supportant le coût des heures de sous-fréquentation». Reste que les discussions entamées devraient aboutir rapidement à un effort et des solutions. Rappelons que les HRS regroupent l'Hôpital Kirchberg, la Clinique Bohler, la Zithaklinik et la Clinique Sainte-Marie.

Une solution harmonieuse et uniforme

«Les Hôpitaux Robert Schuman se sont engagés à revoir à la baisse les tarifs applicables à différentes heures de la journée et pendant le week-end», promet l'ULC qui évoque «un ensemble concret de mesures» actuellement à l'étude. Une porte-parole des HRS confirme à L'essentiel qu'un «nouveau plan» est en train d'être ficelé, sans toutefois préciser d'agenda ni les futurs tarifs appliqués. On ne sait pas encore si les mesures s'appliqueront aux parkings des quatre sites. À l'heure actuelle, il faut débourser 1,5 euro la demi-heure à l'hôpital Kirchberg ou encore 1 euro la demi-heure pour un stationnement courte durée à l'arrière de la Clinique Bohler.

Le ministère de la Santé, qui n'a pas d'influence directe sur ces tarifs, indique lui aussi vouloir s'associer à la réflexion pour trouver une solution «plus harmonieuse». Un courrier dans ce sens, signé par la ministre Lydia Mutsch, a été transmis à la fédération des Hôpitaux il y a quelques jours. La ministre prône notamment une politique tarifaire «uniforme» entre les différents établissements.

(nc/L'essentiel)