Un rayon de soleil bienvenu dans la brume du Covid-​​19

«Avec le Covid, on est coincés chez nous toute la journée. Là, on voit autre chose que son écran d'ordinateur». Pour Alexandre, 25 ans, comme pour beaucoup d’autres résidents, le retour du beau temps est un moyen de penser à autre chose qu'à la pandémie.

À la Kinnekswiss, dans la capitale, les couples, familles ou groupes d'amis étaient nombreux, dimanche, à avoir prévu un plaid et de quoi se restaurer pour pique-niquer confortablement dans l'herbe, et passer une partie de la journée sous le ciel bleu. «Sieste et bronzage» étaient au programme pour un groupe de cinq étudiantes.

«C'est le premier week-end où il fait beau»

Au Déierepark, à Esch-sur-Alzette, les familles et les rires d'enfants étaient aussi au rendez-vous. «C'est notre première sortie de l'année, car c'est le premier week-end où il fait beau», s’enthousiasme Romain, 36 ans, venu de Luxembourg-Ville, et qui voulait faire découvrir les animaux du parc à son fils âgé d'un an.

Les tables en bois étaient souvent occupées. «Sandwiches et chips, les enfants sont ravis!», s'exclame Loubna, 36 ans, heureuse de pouvoir profiter à l'extérieur avec ses amis. «C'est trop bien!», confirme Nolan, son fils de 9 ans, qui jouait au football avec ses copains juste à côté.

Lunettes de soleil, tenues un peu plus légères et masques un peu mis de côté... la météo semble avoir apporté un peu de légèreté bienvenue dans le pays.

(L'essentiel/ Inès Mangiardi)