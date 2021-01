Une ligne de tram vers l'est de la capitale?

À quoi ressemblera le tram dans les décennies à venir? François Bausch a livré à L'essentiel une esquisse de ce qui doit devenir «la colonne vertébrale» du système de mobilité dans tout le Luxembourg. Les projets d'extension dans les prochaines années sont déjà connus, la Cloche d'Or d'ici à 2023, le Findel en 2024 et Esch-sur-Alzette en 2028, avec le concept de «tram rapide», mais le ministre des Infrastructures «imagine» encore plus loin.

D'ici à 2035, le réseau de tramway devrait être beaucoup plus dense à l'intérieur et autour de la capitale avec «une ligne à Hollerich, et une autre en direction du Kirchberg», sur le boulevard Pierre-Frieden. Le vice-Premier ministre Déi Gréng souhaite également un tracé qui irait du centre-ville au Kirchberg, sans passer par la gare, via les avenues Monterey et Marie-Thérèse. Des hypothèses «à confirmer par les bureaux d'études», tempère le ministre, qui insiste également sur la nécessité de voir le tram circuler sur la route d'Esch.

«Tout l'espace urbain, du centre au sud»

L'autre idée de François Bausch est que le tramway desserve l'est de la capitale, où de plus en plus d'actifs élisent résidence. «Niederanven, Senningerberg, Munsbach, toutes ces communes ont explosé en termes de population», justifie-t-il. L'ambition est affichée, il s'agit de mettre en place «un système sur rail qui engloberait tout l'espace urbain du centre et au sud». Toujours dans une logique multimodale.

Grand artisan de la mise en place du tram dans la capitale, l'écologiste se félicite aujourd'hui de ce qu'il considère comme «un grand succès» avec des chiffres de fréquentation «au-delà des espérances», et ce malgré la crise sanitaire. Depuis l'inauguration du nouveau tronçon jusqu'à la gare de Luxembourg, le 13 décembre dernier, environ 30 000 usagers prennent place chaque jour à bord du tram.

(Thomas Holzer/L'essentiel)