Un travailleur sur trois risque la dépression

La crise sanitaire était bien évidemment au centre des débats à l’occasion de la présentation, ce mercredi, de l’évolution de la qualité du travail au Luxembourg, mesurée par le Quality of Work index de la Chambre des salariés (CSL). Ces résultats sont issus d’une enquête réalisée entre juin et septembre 2020 auprès de 2 364 personnes (résidents et salariés), à travers des questionnaires mais également des entrevues téléphoniques.

«La crise a eu un impact majeur et particulièrement négatif sur le bien-être des salariés mais aussi sur leur façon de travailler. 49% des personnes interrogées estiment que la crise du coronavirus a fortement ou très fortement affecté leur situation professionnelle», a souligné David Büchel, psychologue du travail et conseiller de direction au sein de la Chambre des salariés.

L’indice global de qualité de travail a significativement baissé par rapport à 2019 (53,5 points contre 55,4) et notamment chez les plus jeunes salariés (16-24 ans), les conducteurs d’installation, les monteurs, les professions élémentaires ainsi que chez les travailleurs à temps partiel. Si le mobbing reste stable, la difficulté émotionnelle du travail est en hausse de 15% (56,2 points en 2020 contre 48,7 points en 2019).

Télétravail, chômage partiel…

La crise a eu également des effets négatifs sur la coopération entre collègues, la codécision et l’autonomie sur le lieu de travail, la satisfaction du revenu, l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et la sécurité de l’emploi. « Il en résulte une diminution du bien-être général, une moindre satisfaction et motivation au travail».

La crise sanitaire a par ailleurs changé les façons de travailler puisqu’elle a généré un recours massif au télétravail pour certaines catégories de travailleurs, le recours au chômage partiel pour d’autres ou encore le travail sur le terrain. Une situation qui s’est traduite par deux visages du monde du travail: un télétravail sans perte de salaire mais au prix d’un niveau de stress et d’un déséquilibre entre la vie privée et professionnelle; un travail sur le terrain dans des conditions plus pénibles qu’à l’accoutumée et une exposition plus grande aux risques d’exposition au virus.

L’étude met ainsi en exergue la baisse générale de la santé mentale des salariés avec un risque de dépression accru. La part de participants à l’enquête présentant un risque élevé de dépression est passée de 8% en 2019 à 11% en 2020. Un travailleur sur trois présente un risque de dépression. Pour Nora Back, la présidente de la CSL, la troisième vague sera mentale. «Le gouvernement doit tout mettre en œuvre pour la contrer en renforçant le dépistage, la surveillance et les aides pour traiter les troubles psychologiques».

