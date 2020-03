Les associations tentent de venir en aide aux SDF

«Le ministère de la Santé nous a demandé de tenir la barre le plus longtemps possible», dit Arnaud Watelet, directeur administratif et financier à la Stëmm vun der Strooss, qui vient en aide aux sans abri et aux précaires. Face à la pandémie, les associations s’affairent pour aider ceux qui n’ont pas de chez eux où rentrer.

Jusqu'à ce mardi 31 mars, dans le cadre de l’action hiver, les sans-abri sont logés dans une structure au Findel, gérée par Caritas. Que se passera-t-il ensuite? «Nous verrons, selon l’évolution, s’il est nécessaire de prolonger l’action hiver», explique Stéphanie Goerens, chargée du ministère de la Famille. L’an dernier 773 personnes ont été logées au Findel. L’action hiver compte aussi un foyer de jour à Bonnevoie. «Les consignes sont les mêmes qu’ailleurs: une distance de deux mètres, se laver les mains, etc.», détaille Stéphanie Goerens.

La Stëmm, elle, s’est réorganisée et une partie de ses employés se sont vu confier de nouvelles missions. «Notre priorité est de les protéger, insiste Arnaud Watelet. Nous avons fermé des ateliers thérapeutiques comme la Schweesdrëps, qui nettoie les maillots de clubs sportifs. De toutes façons, il n’y a plus de match. Et nous n’accueillons plus nos clients à l’intérieur de restaurants sociaux. Les repas sont servis en barquette avec une boisson devant la porte».

