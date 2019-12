Les congés des fêtes se passent plutôt au soleil

Passer les fêtes au soleil les pieds dans le sable. L'idée séduit. Les départs en vacances restent moins fréquents en hiver qu'en été, mais la saison de fin octobre à fin mars représente quand même «30% des parts de marché», détaille Fernand Heinisch, président de l'Union luxembourgeoise des agences de voyages (ULAV).

«Nos vols sont assez bien remplis, voire pleins pendant les fêtes, acquiesce Joe Schroeder, de LuxairGroup. Nos clients cherchent principalement les destinations avec une température agréable». «Les îles Canaries sont toujours très recherchées. L'Égypte et les Émirats arabes unis, avec des destinations comme Dubai et Abu Dhabi, sont en hausse», confirme Francesco Mastropietro, de We love to travel.

«Paris n'est plus une destination favorite»

Des voyageurs décident de casser leur tirelire. «Ils optent beaucoup pour l'Asie, notent les voyagistes, avec des îles comme Samui et Phuket en Thaïlande». Côté grandes villes, New York, Londres, Berlin, Barcelone, Rome sont populaires. En revanche, «Paris n'est plus une destination favorite en raison des grèves, manifestations, attentats», fait remarquer Francesco Mastropietro.

Pour ce qui est des sports d'hiver, les clients ont tendance «à choisir la période de carnaval, avec une préférence pour l'Autriche», note Fernand Heinisch. «Beaucoup réservent chaque année au même endroit», précise Francesco Mastropietro.

