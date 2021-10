Les pompiers sont sortis 89 fois, aucun blessé

Un arbre est tombé sur une voiture, peu avant 6h30, ce jeudi matin, route de Trèves, à Luxembourg. La route est pour le moment complètement bloquée, selon l'ACL. Les conditions de circulation sont mauvaises, dans l'ensemble du Luxembourg, ce jeudi matin. Le vent souffle très fort, avec des rafales jusqu'à 110 km/h attendues jusqu'à 8h. S'y ajoute la pluie qui rend la visibilité médiocre.

Les automobilistes qui doivent rouler malgré tout sont appelés à la plus grande prudence. Les pompiers conseillent de limiter votre vitesse et d'être particulièrement vigilants aux chutes d'objets, comme des branches. L'ACL indique juste avant 7h ce matin que, outre la route de Trèves, plusieurs routes sont fermées à la circulation ou perturbées en raison, notamment, de chutes d'arbres sur la chaussée. Des branches sont aussi signalées sur les routes autour de Hussigny, du côté français de la frontière.

89 interventions des pompiers

En outre, l'ACL indiquait vers 9h15 un arbre tombé sur l'autoroute A4 vers le sud, au niveau de la sortie Esch-sur-Alzette. Les automobilistes passant par là sont invités à la plus grande vigilance. Selon le Centre grand-ducal d'incendie et secours (CGDIS), contacté par L'essentiel, le 112 a mis ses capacités au maximum et recevait, vers 8h, autour de 120 appels par heure, un niveau «tout à fait gérable». Pas de panique, donc. D'autant que, selon les pompiers, aucun blessé n'est à déplorer pour le moment.

En tout, les pompiers, qui étaient mobilisés en raison de l'alerte météo annoncée, sont sortis sur le terrain pour 89 interventions entre 2h du matin et 8h30. La plupart du temps, à 81 reprises, pour des arbres tombés sur la chaussée. Six autres interventions concernaient des clôtures tombées et deux des problèmes sur des façades.

[Vigilance orange – Rafales de vent]

Meteolux a sorti un avis de vent violent (90-110 km/h) pour tout le pays du Luxembourg pour le jeudi, 21 octobre, de 05h00 jusqu’à 08h00 le matin.

Veuillez pendant ce temps-là suivre les conseils officiels de comportement. pic.twitter.com/ax0XCSv6kV — CGDIS (@CGDISlux) October 20, 2021

La liste des routes fermées ou perturbées

• B7 sortie Erpeldange • N1 – à hauteur de Grevenmacher

• N4 – à hauteur de Leudelange

• N5/Route de Longwy à la sortie Dippach vers Bertrange

• N7 Closdelt - Fiber

• N16 Mondorf – Altwies

• N21 Mertzig à hauteur de la station Gulf

• N22 Ell – Redange-sur-Attert

• N24 Useldange – Rippweiler

• N28 Oetrange – Bous



• CR106 entre Hobscheid et Kreuzerbuch • CR119 à Heffinen

• CR121/CR118 entre Christnacht et Breidweiler

• CR121 entre Reuland et Blumenthal

• CR137 à Consdorf

• CR145 entre Gréveldange et Canach

• CR145 entre Flaxweiler et Berg • CR156 entre Frisange et Aspelt

• CR158 entre Roeser et Kockelscheuer

• CR168 à la sortie de Schifflange vers Loertzange

• CR169 à hauteur de Leudelange

• CR185 entre Schuttrange et Neuhausen

• CR181 entre Strassen et Bridel

• CR301A entre Redange-sur-Attert et Nagem

• CR309 entre Sonlez et Kiischpelt

• CR314 entre Eschdorf et Lultzhausen

• CR356 entre Folkendange et Broderbour

• CR364A à Beaufort



(L'essentiel)