Des vacances de Noël prolongées au Luxembourg?

Les écoliers et les lycéens auront-ils une semaine de vacances de Noël en plus en janvier? La question d'une éventuelle prolongation des congés, qui débutent samedi et se terminent normalement le dimanche 3 janvier, est à l'étude, confirme-t-on au ministère de l'Éducation nationale.

722 élèves infectés par le coronavirus



Selon le bilan Covid des écoles, 168 enseignants et 722 élèves ont été testes positifs la semaine du 7 au 13 décembre, soit 890 cas, contre 758 la semaine précédente. 700 cas étaient isolés et d'origine extérieure (scénario 1) Douze cas au total ont été recensés dans deux chaînes d'infections (scénario 4) dans une école fondamentale déjà touchée la semaine précédente, et dans un centre de compétences.

«Elle sera tranchée par le gouvernement, dans le cadre d'une stratégie globale, car elle ne touche pas uniquement le secteur scolaire», précise-t-on au ministère. Il pourrait s'agir de limiter le brassage, juste après les fêtes, entre les plus prudents et les autres.

«La situation s'est aggravée»

Dans les écoles, c'est la surprise: «Nous ne sommes pas au courant, indique-t-on dans un lycée. Nous nous préparons juste à la potentielle prolongation des dernières mesures Covid, jusqu'à carnaval». Le Luxembourg ne suivra en revanche pas la France et l'Allemagne, qui ont invité leurs élèves à retourner à la maison avec un peu d'avance sur les vacances. Le but est de créer une quarantaine avant d'aller voir des personnes vulnérables, comme les grands-parents, à Noël.

«La situation n'est pas comparable à la France, justifie le ministère. Les mesures au Luxembourg pour Noël sont bien plus strictes». Pourtant, certains pensent que ça n'aurait pas été du luxe. «Nous avons perdu une semaine, juge Patrick Arendt, du SEW/OGBL. La situation s'est aggravée. Nous perdons le contrôle avec une multitude de classes en isolement. Le discours sur les contaminations qui ne se font pas à l'école ne tient pas».

(Séverine Goffin/L'essentiel)