Bientôt la fin des radars fixes au Grand-​​Duché?

Neuf nouvelles pétitions seront bientôt ouvertes aux signatures sur le site Internet de la Chambre des députés. L'une d'entre elles réclame un meilleur salaire pour les heures de travail de l'après-midi, pour inciter les gens à travailler en horaires décalés, une autre demande à ce que les frais de vétérinaires puissent être déduits des impôts. Un péage urbain ou l'indexation des allocations familiales sont aussi réclamés.

Mais la pétition qui risque de faire davantage polémique porte sur les radars fixes. Elle réclame purement et simplement leur suppression, en raison de leur inefficacité supposée. Le pétitionnaire préférerait voir davantage de radars mobiles. Selon lui, le fait que l'emplacement des radars fixes soit connu incite les automobilistes trop pressés à lever le pied, sur quelques centaines de mètres, mais ne résout pas le problème de fond, puisqu'ils peuvent à nouveau accélérer une fois le radar passé.

Radars en zones accidentogènes

Tandis que des radars à des emplacements non connus permettraient, toujours selon l'auteur de la pétition, de prendre les chauffards par surprise. Lors de l'installation des radars fixes au Luxembourg, le ministère avait notamment indiqué vouloir les placer aux endroits les plus accidentogènes et dangereux, pour y faire baisser la vitesse et, donc, les risques.

Le Luxembourg compte actuellement 24 radars fixes. Les automobilistes s'exposent à des amendes de 49 euros pour des excès de vitesse «légers» (jusqu'à 68 km/h au lieu de 50, 114 au lieu de 90 ou 160 au lieu de 130) ou à des sanctions de 145 euros plus deux points perdus pour des excès de vitesse plus importants. Les excès de très grande vitesse (au-delà de 79 km/h au lieu de 50, ou de 202 km/h au lieu de 130, par exemple) sont eux, passibles de poursuites devant la justice. Si la pétition atteint les 4 500 signatures, le sujet fera l'objet d'un débat public entre pétitionnaire, ministres concernés et députés.

(L'essentiel)